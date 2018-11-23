Специалисты посоветовали соки, которые нужно пить в преддверии весны, сообщает DEITA.RU.

Так, руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич рассказала в интервью "РГ", что из-за нехватки витаминов необходимо восполнять их с помощью различных соков.



По словам Хомич, наиболее полезным в этому случае является яблочный сок. На втором месте обозначен апельсиновый сок, а на третьем - клюквенный морс, содержащий в себе целый комплекс противовоспалительных веществ. При этом рекомендуется чередовать соки.

Ирина Петрова