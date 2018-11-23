Выяснилось, в каких российских городах можно устроить лучший шоппинг, сообщает DEITA.RU.

Большое исследование компании JLL-Retail Destination Russia показало, что Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург находятся на самых верхних позициях рейтинг городов России, в которых удобнее всего совершать покупки непродовольственных товаров и получать качественные услуги.

Отмечается, что для исследования были использованы определенные ключевые показатели: присутствие 250 крупнейших российских и международных брендов, покупательная способность местных жителей и насыщенность мегаполисов ритейлерами



К слову, исследование затронуло все сегменты торговой отрасли, за исключением продуктовых магазинов. Его участниками стали 37 крупных российских городов с населением более 500 тысяч человек.



Ирина Петрова