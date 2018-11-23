8 December 2018, 09:15
Выяснилось, как распознать изменницу по одной из частей тела
тела
Source «Deita.ru»
Распознать изменницу можно по длине пальца, такие выводы сделали ученые, результаты исследований которых опубликованы в журнале Biology Letters, сообщает DEITA.RU.
В ходе исследований измерялась длина женских пальцев, брались образцы ДНК, проводились опросы.
Выяснилось, что если указательный палец на левой руке женщины длиннее безымянного, то она более женственна, менее удовлетворена своими отношениями с партнером и чаще, чем другие ищет любовь на стороне.
Таисия Масина
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