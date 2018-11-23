Ученые выяснили, как в ходе эволюции змеи остались без каких-либо конечностей, сообщает DEITA.RU.

Так, Nature Communications пишет, что в Институте молекулярной клеточной биологии и генетики имени Макса Планка в Дрездене считают, что это связано с деградацией глаз. ПО мнению исследователей, со временем гены этих рептилий утратили способность к кодированию белков.

Специалисты занялись изучением генома нескольких десятков рептилий и обнаружили набор CRE, мутация которого как раз и могла повлиять на утрату конечностей.

Ирина Петрова