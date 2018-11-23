Следственное управление УМВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек), об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Водителю, скрывшемуся с места ДТП, грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, авария произошла по улице 40 лет ВЛКСМ.

Водитель автомашины Вольво не справился с управлением, выехал на тротуар, где сбил семью с маленьким ребенком.

От полученных травм в больнице скончалась 33-летняя женщина и ее полуторагодовалый сын. 35-летний мужчина госпитализирован.



Водитель (житель приморской столицы 1982 года рождения) с места происшествия скрылся, не оказав помощи пострадавшим.







Следователем городской полиции назначено проведение ряда экспертиз. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание водителя, скрывшегося с места ДТП.



Таисия Масина