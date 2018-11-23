16 миллионов рублей направят на реконструкцию стадиона в Анучинском районе, об этом DEITA.RU сообщили в краевой администрации.



Так, из бюджета края на капитальный ремонт стадиона в селе Анучино в следующем году направят 16 миллионов рублей. Об этом стало известно во время встречи врио губернатора Приморья Олега Кожемяко с жителями Анучинского района в воскресенье, 9 декабря.



По словам врио, благодаря краевой субсидии в 2019 году капитально отремонтируют стадион детско-юношеской спортивной школы в селе Анучино. Еще в селах района установят семь новых универсальных спортплощадок. 4,4 миллиона рублей в следующем году муниципалитет получит на формирование комфортной среды.

«Деньги пойдут на благоустройство четырех населенных пунктов района. Какие именно работы и где ставить спортплощадки, жители решат сами», – заявил Олег Кожемяко.

При этом он подчеркнул, что краевая администрация ходит от софинансирования 80 на 20.

«Мы прекрасно понимаем, что нет у районов денег на разные проекты, они тянутся из последних сил, чтобы войти в эти программы. Поэтому в 2019 году увеличиваем расходы на дотации муниципалитетам», – обозначил он.

1,7 миллиона рублей краевых средств запланировали на продолжение ремонта водопроводных сетей Анучинского района.

Ирина Петрова