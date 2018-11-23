Опрос, проведенный ВЦИОМ, выявил, сколько россиян матерятся ежедневно, сообщает DEITA.RU.

Выяснилось, что около 20% совершеннолетних граждан позволяют себе использовать великий и могучий язык во всем его многообразии.

Частое использование местных диалектов стало лидером среди отклонений. На второй позиции оказался профессиональный сленг, его используют 23% опрошенных. Ненормативная лексика заняла третье место среди языковых нарушений.

Напомним, в мае 2018 года были получены результаты федерального социологического опроса, проведённого независимым агентством ZOOM MARKET, который выяснил, в каком городе люди чаще всего ругаются матом.



Владивосток расположился аж на 29 месте рейтинга. Меньше, чем в дальневосточной столице матерятся только в Казани.

Таисия Масина