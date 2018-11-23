Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков оценил шансы России на победу в войне с НАТО, сообщает DEITA.RU.

Он заверил - по численности и оснащенности военной техникой российские ВВС смогут успешно противостоять войскам США и их союзников в условиях локального конфликта, ведущегося на территории третьей страны.

Он отметил, что российские Военно-воздушные силы обладают необходимым числом тяжелых истребителей, штурмовиков, самолетов стратегической авиации и боевых вертолетов, чтобы участвовать в локальном конфликте с США и их союзниками.



Однако, считает Сивков, в случае затяжной глобальной войны преимущество будет на стороне НАТО.

Напомним, ранее главе комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексею Пушкову не понравился тон участников конференции по безопасности в Мюнхене. Он отметил преобладающую в их выступлениях враждебность, которая позволила ему предположить наихудшее развитие событий.

Таисия Масина