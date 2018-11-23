Во Владивостоке взяли под стражу зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря, сообщает DEITA.RU.

Как стало известно, Благодырь, который отвечал за управлением имуществом, будет находиться под стражей до 8 апреля. Он проходит по части 4 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

Ранее его задержали в Новосибирске и конвоировали на Дальний Восток. Благодырь работал в СО РАН с 2017 года. До этого он занимал пост замминистра РФ по развитию Дальнего Востока, исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области, первого вице-премьера правительства Еврейской автономной области, работал в структурах РАО "ЕЭС России".

Ирина Петрова