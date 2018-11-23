Взят под стражу зампредседателя Сибирского отделения РАН
Во Владивостоке взяли под стражу зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря, сообщает DEITA.RU.
Как стало известно, Благодырь, который отвечал за управлением имуществом, будет находиться под стражей до 8 апреля. Он проходит по части 4 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").
Ранее его задержали в Новосибирске и конвоировали на Дальний Восток. Благодырь работал в СО РАН с 2017 года. До этого он занимал пост замминистра РФ по развитию Дальнего Востока, исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области, первого вице-премьера правительства Еврейской автономной области, работал в структурах РАО "ЕЭС России".
Ирина Петрова