В России все чаще стали брать взятки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

Так, брать взятки в нынешнем году стали почти на 10% чаще, чем в 2017.

К слову, сегодня, 10 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

В России с января по октябрь зафиксирован 3171 случай получения взятки (статья 290 УК РФ), что значительно больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (2899 случаев).

Чаще всего, согласно этим данным, взятки брали в Москве и Ростовской области (182 и 170 соответственно).

Ирина Петрова