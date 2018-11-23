22 February 2019, 12:44
"Я больше так не буду": водитель грузовика напакостил во Владивостоке
Source Гражданский патруль
Горожанин, не желающий везти на полигон мусор, решил «подбросить» его на контейнерную площадку. За это ему придется заплатить штраф, сообщили DEITA.RU в городской администрации.
Гражданин в содеянном раскаялся и заверил комиссию в том, что впредь не будет нарушать действующие правила благоустройства краевого центра. Решением комиссии ему был назначен штраф в размере двух тысяч рублей.
Отметим, что нарушитель - водитель грузового автомобиля с мусором - попал в поле зрения проверяющих на улице Бородинской, 23/9.
Михаил Грач
Загрузка...