И.о. мэра Владивостока Олег Гуменюк не смог прокомментировать вероятное скорое повышение цен на проезд в общественном транспорте. По его мнению, вся работа по этому вопросу сейчас возложена на финансовых аналитиков, которые дадут ответ не раньше, чем летом, сообщает DEITA.RU.

«Что касается тарифов на проезд в общественном транспорте - будут ли они пересмотрены, ждать ли увеличения стоимости проезда или все останется, как есть, я пока говорить не готов. Месяц назад начался аукцион по пассажирским перевозкам, который закончится в июне, когда и будет полностью заверен пассажирский поток по городу. Этим у нас занимается целый институт, который рассчитает оптимальное количество автобусов на каждом из городских маршрутов. И только после этого мы будет готовы опубликовать соответствующую информацию и вступить в обсуждение», - рассказал Олег Гуменюк.

Исполняющий обязанности мэра добавил, что администрация города имеет полное право перенести заключение контракта с перевозчиками, который истекает уже в марте этого года: «Мы действуем в рамках Федерального закона №220, согласно которому не нарушаем ничьих правил. Наша задача на текущей неделе - провести ряд встреч с предпринимателями, чтобы обсудить как раз вопросы перезаключения контракта. Только после этого будет видение дальнейшего развития ситуации».

Гуменюк не смог дать даже примерную информацию, будут ли новые тарифы регулируемыми, нерегулируемыми, примет ли администрация города решение комбинировать их. По его словам, сначала все процессы рассчитают аналитики, после этого предоставят данные в администрацию, только потом руководители подразделений смогут дать внятный ответ по поводу тарифной политики и обосновать его.

«Сейчас принимать какие-либо решения по тарифам - лишний раз разжигать недоверие горожан. Цифры - вещь упрямая», - резюмировал ответ исполняющий обязанности главы Владивостока.

Напомним, 24 марта у администрации Владивостока заканчиваются трехлетние контракты с перевозчиками, после чего вступают в силу поправки в федеральный закон, делающие тарифы на проезд нерегулируемыми. Это значит, что стоимость проезда в общественном транспорте смогут определять сами перевозчики, исходя из коммерческой выгоды, а мэрия потеряет всякий контроль над этой сферой.

Максим Низкодубов