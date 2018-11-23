На содержание и ремонт краевых дорог выделено в два раза меньше средств, чем требуется. Как сообщили специалисты «Примавтодора» в комитет по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края, финансирование этой статьи в 2019 году на почти 2 миллиарда меньше, чем нужно, сообщает DEITA.RU.

Для того, чтобы дороги были в хорошем состоянии, их нужно не только строить, но и ремонтировать и содержать. Однако, как следует из анализа, за пятилетку 2013 – 2018, несмотря на ежегодную инфляцию, средства на содержание автомобильных дорог сколько-нибудь не увеличивались.





Выделяемых денег катастрофически не хватает для поддержания дорог в нормативном состоянии, предусмотренном ГОСТ. В разы занижены нормы на выполнение работ по ямочному ремонту, заделке трещин и планировке обочин, по восстановлению профиля гравийных дорог, скашиванию травы и восстановлению водоотводных канав, на ремонт и замену поврежденного металлического барьерного ограждения. Так, по оценке специалистов "Примавтодора", на ремонт и содержание в 2019 году выделено почти в два раза меньше средств, чем требуется: 2 198 149 вместо 3 936 877 рублей.





Выводы экспертов «Примавтодора» неутешительны. По их мнению, «сложившаяся ситуация приводит к необратимым последствиям по ухудшению технического состояния автомобильных дорог и увеличению протяженности разрушаемых участков дорог».

Дмитрий Санников