В Японии жителям небольших городов начали выдавать дома бесплатно, сообщает DEITA.RU.

По информации издания Vice, власти запустили такую социальную программу, когда многие дома, ранее покинутые владельцами, можно приобрести за символическую сумму. Это связано со сложной демографической ситуацией в стране: население стареет, одинокие старики переезжают в социальные дома, а их недвижимость остается пустовать.

Как считают специалисты, если рост количества пустующего жилья продолжится, то к 2033 году число заброшенных домов в Японии возрастет до 20 миллионов.

Ирина Петрова