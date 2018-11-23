Токио рассчитывает на то, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Японию с визитом в марте этого года, сообщает DEITA.RU по материалам агентства Kyodo.

В субботу, 16 февраля, Сергей Лавров встретиться со своим японским коллегой Таро Коно в рамках 55 Мюнхенской конференции по безопасности. В центре внимания этих переговоров будет дальнейшая активизация переговоров по вопросу заключения мирного договора между двумя государствами на фоне предстоящего визита в Японию президента РФ Владимира Путина, который может состояться в июне этого года.

Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время съезда правящей Либерально-демократической партии Японии заявил, что не будет оставлять вопрос с Курилами потомкам.

Дмитрий Санников