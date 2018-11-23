17-летний школьник города Вилючинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью подростку, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в СУ СК России по Камчатскому краю, уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого здоровью» возбуждено в отношении учащегося одной из вечерних школ города.

По данным следствия, в январе текущего года подозреваемый и 14-летний подросток находились возле жилого дома. Между ребятами случился конфликт, и подросток начал оскорблять старшего товарища, тот, в свою очередь, накинулся на юношу с кулаками. В результате драки тяжкий вред здоровью получил 14-летний мальчик — медики диагностировали ушиб головного мозга, перелом левой теменной кости, ушиб головы.

Отмечается, что подозреваемый воспитывается в неполной семье, на учете не состоит.

Расследование уголовного дела продолжается.

Екатерина Брязгунова