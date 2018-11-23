Американская компания Google изменит наказания за нарушение правил видеохостинга YouTube, сообщает DEITA.RU.

В настоящий момент в Google применяют санкции к пользователям после первого нарушения. По новым правилам YouTube будет удалять недопустимый контент, однако нарушитель не будет ограничен в доступе к сервису.

Если же нарушение повторится, то пользователь будет ограничен в добавлении новых материалов в течение недели. В том случае, если блогер третий раз нарушит правила в течение 90 дней, то он не сможет загружать новые ролики. Этот запрет накладывается на срок в две недели. Четвертое нарушение приведет к блокировке аккаунта на три месяца, пишет РИА ФАН.



Напомним, что сейчас на YouTube действует система трех предупреждений. За первое нарушение блогер лишается возможности проводить прямые трансляции в течение 90 дней. Второе нарушение — запрет на добавление роликов в блог две недели, после третьего нарушения канал блокируется на три месяца.



Таисия Масина