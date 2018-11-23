Убедительной победой футболистов "Луча-2007" завершился в Находке очередной розыгрыш Кубка Олега Гарина по мини-футболу среди юношей 2007 года рождения. Из восьми матчей первая команда Олега Дахновского выиграла семь (при одном поражении) и в результате стала обладателем главного трофея. Занявший второе место находкинский "Океан" юные "тигры" опередили на 8 очков, а ставший третьим артемовский "Атлетико" - на 10.

Вторая команда "Луча-2007" выступила в Находке не столь удачно, финишировав лишь на 5 месте.

Лучшими игроками турнира в составе "тигров" были признаны Ренат Абдурахманов и Федор Кожевников, а лучшим бомбардиром стал нападающий первой команды Максим Кондаков, забивший в ворота соперников 13 мячей.

Михаил Грач