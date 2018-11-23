Накануне одного из самых любимых российских праздников – Дня защитника Отечества, патриотических встреч становится все больше, сообщает DEITA.RU.

Организаторы расширяют и аудиторию участников, и географию. На этот раз «Уроки мужества» прошли во Всероссийском детском центре «Океан». Для представителей регионального отделения ВООВ «Боевое братство» подобные встречи – важная традиция: они проводятся каждый год. Но сегодня мероприятия проходят в рамках уникального приморского проекта «Равнение на защитников Отечества», ставшего уже неотъемлемой частью жизни людей, которые знают, что такое - «Родину защищать».





Виктор Тарабарин и Герман Лунте рассказали молодежи о патриотизме, важности исторической памяти, которая помогает лучше знать историю своей страны и Приморья. Урок Мужества, посвященный 30-летию вывода советских войск из республики Афганистан и 50-летию Даманских событий, вызвал большой интерес молодежи.

«Патриотические проекты ПКО ВООВ «Боевое Братство» проходят по всему Приморью, - рассказал зам.председателя регионального отделения, советник вице-губернатора края Виктор Тарабарин, - Традиционно мы встречаемся со школьниками, учащимися средних и высших учебных заведений, студентами, рассказываем о важных событиях в жизни нашей страны, героях, ветеранах… «Равнение на защитников Отечества», «Не ради славы и наград» и «Герои острова Даманский» - это цикл даже не уроков, а бесед. Мы стремимся к тому, чтобы для молодых патриотизм, любовь к Родине, были не просто словами.





Наша основная задача - воспитание патриотизма. И пока жива память в сердцах подрастающего поколения, можно быть спокойными за будущее страны. Ведь нынешняя молодежь – это и есть будущее России» - отметил Виктор Тарабарин.

Инна Эстрина