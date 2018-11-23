УМВД разъяснило порядок получения паспорта для 14-летних россиян, сообщает DEITA.RU.

Получение паспорта для ребенка волнительное событие, поэтому присутствие родителей на всех этапах оформления этого важнейшего документа необходимо.

Для оформления паспорта необходимо обратиться в отделы по вопросам миграции УМВД России по городу Владивостоку по месту регистрации, согласно их расписанию, с которым можно ознакомиться на сайте УМВД России по городу Владивостоку (владивосток.25.мвд.рф), либо записаться на прием, воспользовавшись Единым порталом государственных и муниципальных услуг Российской Федерации на сайте www.gosuslugi.ru.



Для получения услуги вам необходимо:

Войти или зарегистрироваться на сайте госуслуг (www.gosuslugi.ru);

Записаться на прием в отдел по вопросам миграции по месту регистрации;

Оплатить госпошлинув размере 300 рублей в любом банке;

Подать заявление, приложив к нему следующие документы:

- свидетельство о рождении;

- две цветные или чёрно-белые фотографии размером 35х45 мм.

После рассмотрения заявления сотрудник полиции примет документы и сообщит о сроке готовности паспорта. В назначенное время необходимо прийти в ведомство и лично получить паспорт.

Михаил Грач