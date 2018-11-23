Пятиклассник сильным ударом отправил одноклассницу на больничную койку, сообщает DEITA.RU. Это уже не первая его агрессивная выходка.

В редакцию DEITA.RU обратилась жительница Большого Камня. Она рассказала, что в одной из школ города происходит настоящий беспредел.

На этот раз ученик 5 класса ударил девочку. Всю ночь ее тошнило, девочку госпитализировали с подозрением на разрыв селезенки. На утро мама поспешила в подразделение МВД России по делам несовершеннолетних и в больницу. По ее словам, в ПДН заявили, что поставят на учет обоих, и смысла писать заявление нет.

Как оказалось, на данного мальчика уже куча подобных заявлений, но он по-прежнему остается в классе и калечит детей. Со слов женщины, именно этот «малыш» ранее приходил в школу с ножом, порезав куртку в раздевалке. Подозрения пали на одноклассника, который находился там некоторое время и уже до этого отличался порчей чужого имущества: разбивал очки, рвал ранцы, спускал с лестницы чужие телефоны.

Дмитрий Санников