В дежурную часть Госавтоинспекции Владивостока поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №24 на Партизанском проспекте, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.

Установлено, что 22-летний водитель Хонды Аккорд при движении со стороны проспекта Красного Знамени в направлении улицы Уборевича не выдержал боковой интервал с попутно двигавшейся автомашиной Ниссан Рнесса и совершил с ней столкновение. От удара Хонда, повредив леерное ограждение, съехала с проезжей части в кювет и врезалась в дерево.

В результате автоаварии девушка-пассажир, 1999 года рождения, получила сочетанную травму головы и перелом руки. Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение.

Установлено, что водитель Хонды не имеет водительского удостоверения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

Ему грозит суд.

Михаил Грач