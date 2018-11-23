Телеграм - канал "Номенклатура" опубликовал занимательное видео отдыха нескольких российских чиновников, сообщает DEITA.RU.

На борту частного самолета собралась хорошая компания - экс-вице-премьер Аркадий Дворкович, экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев и экс-пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

Под мелодичные песни Надежды Кадышевой российские чиновники угощаются кто вином, а кто напитками покрепче, стараясь подпевать исполнительнице.

Простым смертным остается лишь быть наблюдателями на этом празднике жизни.

Таисия Масина



