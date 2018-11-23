Для развития благосостояния российский семей и получения удовольствия от отцовства и материнства Владимир Путин предложил снизить ставку ипотечного кредитования до 8% и ввести дополнительные льготные выплаты за рождение третьего ребенка в России - 450 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.

«Сегодня семья, принимая решение о покупке жилья, огромное внимание уделяет ипотечным ставкам. Взяли кредит, начали его погашать, а через 3-4 года льготная ставка по проектам молодой семьи закончилась. Предлагаю продлить ее на весь срок ипотечной выплаты. Мы готовы выделить для этого в 2019 году 26,2 миллиардов рублей, 28 миллиардов в 2020 году и 30,2 миллиарда в 2021 году. Главное, чтобы люди почувствовали бережное отношение государства к семейным ценностям. Такое нововведение по нашим оценкам поможет решить квартирный вопрос больше, чем шестиста семьям», - заявил глава государства в послании Федеральному собранию. Кроме этого, Путин заявил о необходимости снизить процент по ипотечным ставкам до 8% уже в текущем году.

Также президент заявил о необходимости введения ипотечных каникул: «Предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы. Мы недавно говорили об этом в Казани. То есть, отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить своё единственное жильё, а кредит передвинуть, погасить позднее».

Еще одна тема, которую затронул глава государства - выплаты за рождение третьего ребенка в семье, которые в ближайшее время составят 450 тысяч рублей на одну семью. «С учетом политики устойчивости и стабильности предлагаю дать возможность семьям гасить всю эту сумму на выплату ипотечных займов. Этот закон мы готовы дать запустить задним числом, с 1 января этого года. Суммарно такие деньги вместе с использованием материнского капитала могут закрыть до 900 тысяч рублей в сфере жилищного кредитования. Такие меры - существенная поддержка при покупке квартир», - заявил президент в своем сообщении.

Максим Низкодубов