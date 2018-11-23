В Приморье прокуратура добилась ужесточения наказания членам преступной группы, осужденным за мошенничество с земельными участками, сообщает DEITA.RU.

Приморский краевой суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении шести местных жителей.

В ноябре 2018 года Надеждинский районный суд Приморского края признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, то есть в приобретении права на чужое имущество путем обмана, в крупном размере) и ряде других.

В суде установлено, что злоумышленники с 2008 года по 2011 год мошенническим путем приобрели 33 земельных участка, причинив гражданам и администрации Надеждинского муниципального района ущерб на общую сумму более 38 миллионов рублей.

Признав всех подсудимых виновными, в зависимости от роли каждого в содеянном, суд первой инстанции назначил им наказание от 4 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Указанное наказание суд постановил считать условным, с испытательным сроком.

Не согласившись с приговором суда первой инстанции в виду мягкости назначенного наказания, сторона обвинения обжаловала его в апелляционном порядке.

Приморский краевой суд согласился с доводами прокурора о несоответствии назначенного подсудимым наказания характеру и степени общественной опасности совершенного ими преступлений и отменил условное осуждение.

С учетом изменений, внесенных судебной коллегией краевого суда, фигурантам определено реальное лишение свободы сроком от 4 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ирина Петрова