В России предложили наказывать людей, которые появились в нетрезвом виде в общественных местах, не только штрафом, сообщает DEITA.RU.

Так, депутаты Самарской губернской Думы предложили законопроект, который предполагает наказание в виде обязательных работ. Людей, которые позволили себе быть в непотребном состоянии на виду в всех, предлагают отправлять на общественные работы, которые будут длиться порядка 50 часов.

Пока идет сбор отзывов на данный законопроект, его авторы отмечают, что существующие на сегодняшний день меры наказания (штрафы и аресты) для таких людей не слишком эффективны.

В КоАП есть статья 20.21, которая предусматривает наказание за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Выпившему человеку, чей вид и поведение оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность, грозит либо штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей, либо арест до 15 суток. Однако у фигурантов таких дел либо зачастую нет денег, а для тех, кто все же платит, сумма не слишком значительная. Аресты, по мнению разработчиков законопроекта, тоже не особо эффективны.



Ирина Петрова