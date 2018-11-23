За осквернение российского флага хотят штрафовать на 300 тысяч рублей

Депутаты Госдумы встали на защиту государственных символов России и предложили штрафовать нарушителей на сумму до трехсот тысяч рублей вместо действующих пяти. Сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин стали инициаторами законопроекта, по которому именно такую сумму придется заплатить нарушителям за неуважение к обществу, государству и его официальным символам в том случае, если их действия не носят уголовного характера, сообщает DEITA.RU.

Стоит отметить, что проект был одобрен в первом чтении вместе с идеей о пересмотре системы штрафов. Если в текущей ситуации за осквернение флага, гимна или герба России полагается административное наказание от тысячи до пяти тысяч рублей или арест на 15 суток, то, в новом законопроекте предусмотрено повышение штрафов от ста до трехсот тысяч рублей и за повторное нарушение. Именно такая сумма, по мнению законотворцев, способна работать как превентивная мера. Помимо этого, чиновники предложили изменить и штрафные санкции за публикацию недостоверных новостей, которые могут создать угрозу национальной и общественной безопасности.

В том случае, если фейковые новости повлечет "создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций", Госдума предлагает ввести дополнительные штрафы, максимальный размер которых составит до 1,5 миллионов.

Максим Низкодубов