Сегодня в Большом Камне родители 5 класса написали заявление на имя директора, где просят принять меры по поводу поведения беспредельщика, который калечит детей, сообщает DEITA.RU.

Напомним, что одним ударом тот отправил одноклассницу на больничную койку с подозрением на разрыв селезенки. Как рассказала мама девочки, которая написала заявление в ПДН, ребёнка повезут на госпитализацию во Владивосток, так как дочери становится все хуже и хуже, поднялась температура, из-за болей ребенок не может спать.

По данным пресс-службы городского УМВД, полиция проводит проверку по факту инцидента с участием несовершеннолетних в одной из школ города Большой Камень.

Ранее в межмуниципальный отдел МВД России «Большекаменский» обратилась мать 11-летней девочки. Женщина сообщила о нанесении ее дочери телесных повреждений.

Установлено, что между пятиклассниками произошел конфликт.

Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили очевидцев и персонал учебного заведения, провели с учащимися и их законными представителями профилактические беседы.

Участники инцидента направлены на медицинское освидетельствование для установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью.

Материалы проверки направят на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. К инициатору конфликта и его родителям будут применены меры воспитательного характера (12-летний подросток состоит на профилактическом учете).

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что на данного мальчика уже подано большое количество подобных заявлений, но он по-прежнему остается в классе и калечит детей.

Таисия Масина