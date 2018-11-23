Во Владивостоке вынесен приговор по делу о превышении должностных полномочий сотрудником органов внутренних дел, повлекшем тяжкие последствия, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.

Как установлено в суде, преступные деяния совершены в сентябре 2016 года, когда первый фигурант занимал должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска одного из территориальных отделов полиции УМВД России по г. Владивостоку, а второй добровольно, на общественных началах, оказывал помощь сотрудникам полиции этого же отдела.

Находясь в служебном кабинете, явно превышая свои полномочия, оперуполномоченный совместно с общественным помощником избили жителя краевого центра, который незаконно был доставлен в отделение якобы для установления обстоятельств приобретения им наркотического средства.

Так, злоумышленники нанесли множественные удары руками и ногами по телу потерпевшего, причинив ему различные телесные повреждения, в том числе перелом нижней челюсти, ребер, а также разрыв селезенки.

После этого фигуранты вынесли мужчину на улицу, оставив его возле одного из жилых домов по ул. Киевской.Через некоторое время он умер от обильной кровопотери вследствие кровотечения в полость живота в результате разрыва селезенки.

Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступных деяний, суд назначил бывшему оперуполномоченному 13 лет лишения свободы, лишив его специального звания «капитан полиции», его сообщнику - 8 лет лишения свободы.

Для отбытия наказания обоим определена исправительная колонии строго режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ирина Петрова