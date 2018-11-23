Большой проект задумал и.о. главы Владивостока Олег Гуменюк на территории Покровского парка, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

Он поручил провести работы по благоустройству его территории, восстановить пешеходные дорожки, ограждение, наружное освещение и привести в порядок зелёные насаждения.

Так, после завершения всех работ, Покровский парк превратится в единый комплекс с культовыми зданиями и зонами для отдыха горожан. Расходы по содержанию парка возьмут на себя городские власти, ведь по договоренности с митрополитом Владивостокским и Приморским Владимиром территория парка будет возвращена муниципалитету.

И.о главы города поручил в кратчайшие сроки решить вопросы с передачей земельного участка, приступить к обрезке деревьев, составить сметы на ремонт пешеходных зон и ограждения, а специалистам Дирекции по строительству объектов - разработать концепцию развития парковой зоны и представить эскизный проект.

Таисия Масина