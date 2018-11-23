Водителей, скрывшимся с места дорожно-транспортного происшествия, приравняют к тем, кто стал виновником аварии в состоянии алкогольного опьянения, сообщает DEITA.RU. Соответствующий пакет законопроектов приняла Государственная Дума в первом чтении в четверг, 7 февраля.

По словам депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, водитель обязан вести себя в соответствии нормами морали, поэтому никто, в том числе тот, кто совершил серьезное ДТП, не имеет права покидать место аварии. Виновник должен вызвать «скорую» и сотрудников ГИБДД. Ведь может случиться такое, что никого, кроме пострадавших и виновника, не будет рядом.

Так, согласно предложенным поправкам, максимальное наказание за оставление места ДТП будет предусматривать лишение свободы на срок от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Проект закона вызвал бурную реакцию россиян. «А бухим попам и прокурорам на Porsche по-прежнему ничего не будет», «Посмотрим, как депутатов и чиновников на 9 лет сажать будут», «А если я, к примеру, как было не раз, давал денег на месте за незначительные повреждения и уезжал. Что мешает второму остаться и вызвать ГАИ и обвинить меня, что я скрылся с места ДТП и потом вымогать с меня деньги?», «А этот закон будет для всех, кто за рулём, или только для простых смертных, а депутаты, судьи, прокуроры, чиновники мимо кассы?» — пишут комментаторы.

Екатерина Брязгунова