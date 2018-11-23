Видеофиксацию техосмотра российских автомобилистов предложили хранить в едином реестре МВД не менее года. Такую инициативу выдвинули депутаты еще накануне первого чтения документа об обязательной видеофиксации процесса прохождения ТО, однако только сейчас появились некоторые подробности, сообщает DEITA.RU.

Например, кабинет министров настаивает на том, чтобы видеоролики находились на серверах МВД не менее 1 календарного года. При этом операторы заявили, что в случае принятия нового закона, им придется повысить стоимость своих услуг, в которые будут включены расходы за содержанием фото- и видеокамер. К слову, на данный момент в России средняя стоимость бланка о прохождении техосмотра стоит от 500 до 1000 рублей. Насколько поднимутся цены, пока не уточняется.

Почему депутаты добиваются хранения фото- и видеоматериалов о процедуре ТО сроком как минимум на год, объяснил глава комитета палаты по транспорту Евгений Москвичёв.

По его мнению, такой временной промежуток обозначен тем, что большая часть транспортных средств в России проходит техосмотр раз в год. Исключения составляют лишь легковые автомобили такси, которые проходят ТО раз в полгода, и машины, год выпуска которых не превышает 7-летней отметки (им достаточно раз в два года посещать станции техосмотра). Поэтому срок хранения данных в течение одного года депутаты считают наиболее оптимальным для нагрузки на серверные мощности МВД.

Вопреки одобрению нового законопроекта в Госдуме, автомобильный юрист Сергей Витолян сомневается в эффективности исполнения этого предписания: «Как сейчас многие водители проходят техосмотр? Пришел в офис, оформляющий ОСАГО, вместе с полисом купил себе за 500-700 рублей липовый талон техосмотра. Дешево, сердито и быстро. Сейчас депутаты хотят загнать всех водителей в автосервисы, где под прицелом камер транспортное средство будут осматривать специалисты. Сама идея ведь неплоха, однако как будет она реализовываться, мы всем примерно догадываемся. Сервер МВД, скорее всего, будет перегружен, автомобилистов заставят платить за прохождение ТО в 2-3 раза больше, чем сейчас, а на станциях ТО будут стоять десятки машин, потому что услуги будут предоставлять единицы организаций. На мой взгляд, этот законопроект выглядит сухим и недоработанным. Он нацелен на обложение очередными налоговыми сборами автомобилистов».

Максим Низкодубов