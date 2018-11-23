Масштабный флешмоб в поддержку отца, макнувшего пятикласника-беспредельщика в унитаз, запущен в городе Большой Камень, сообщает DEITA.RU.

Напомним, сейчас Сергея Козлова, многодетного отца - защитника, по словам его супруги, заключили под стражу.

Общественность уверена - должностные лица пытаются снять с себя ответственность и встать на сторону трудного подростка, тем самым развязывая ему руки для дальнейших противоправных действий в отношении других детей, пишет общественная организация "Народный контроль Большого Камня".

Активисты призывают не дать замолчать ситуацию и подвергнуть человека, заступившегося за школьников, незаслуженному наказанию.

Таисия Масина