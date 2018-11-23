Международный коммерческий арбитражный суд отменил 10-матчевую дисквалификацию защитника владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» Степана Захарчука, сообщает DEITA.RU.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» - «Трактор», продшем 7 октября 2018 года, Степан Захарчук силовым приемом толкнул на борт нападающего «Трактора» Артема Пеньковского. Пострадавший получил перелом челюсти и тяжелое сотрясение. На следующий день КХЛ наложила на Захарчука дисквалификацию – 5 матчей по регламенту и еще 10 дополнительно. Защитник также был оштрафован и пропустил все 15 игр.

Как пишет «Спорт-Экспресс», по итогам заседания Международного коммерческого арбитражного суда было принято решение удовлетворить апелляционное заявление защитника «Адмирала» Степана Захарчука об отмене дополнительной 10-матчевой дисквалификации.

По словам агента Захарчука Сергея Паремузова, в дальнейшем речь может идти о о компенсации материального ущерба. «Мы объединим усилия с клубом либо сам Захарчук будет это делать, поскольку бенефициаром всего была КХЛ. Она и должна компенсировать издержки, которые понес игрок», - рассказал «Спорт-Экспрессу» Сергей Паремузов.

Дмитрий Санников