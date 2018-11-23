Бывшего сотрудника исправительного учреждения осудят за сговор с заключенным, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Приморья.
Сотрудник получил взятку от осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении в размере 32 тыс. рублей.
За это он должен был приготовить материалы на поощрение и получение положительной характеристики с целью решения вопроса об условно-досрочном освобождении.
Преступление выявлено службой собственной безопасности.
Дело направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.
Михаил Грач
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