Бывшего сотрудника исправительного учреждения осудят за сговор с заключенным, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Приморья.

Сотрудник получил взятку от осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении в размере 32 тыс. рублей.

За это он должен был приготовить материалы на поощрение и получение положительной характеристики с целью решения вопроса об условно-досрочном освобождении.

Преступление выявлено службой собственной безопасности.

Дело направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.



Михаил Грач