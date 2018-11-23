Женщина и ребёнок скончались после наезда на них автомобилем VOLVO накануне вечером во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Об этом стало известно от родственников потерпевших.

Ранее сообщалось, что водитель седана сбил пешеходов на ул 40 лет ВЛКСМ. Бросив автомобиль, он сбежал с места аварии. В больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы мужчина 1983 года рождения, женщина 1985 года рождения и их ребенок — мальчик 2017 года рождения.

Мама и малыш от полученных травм скончались. Водитель объявлен в розыск. Удалось установить, что водитель автомашины Вольво не справился с управлением, выехал на тротуар, где и совершил наезд на пешеходов.

Сейчас назначено проведение ряда исследований.





Василий Кучин