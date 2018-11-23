Вилючинский городской суд Камчатского края рассмотрел уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы, признав ее виновной в хищении денежных средств в особо крупном размере путем мошенничества, совершенном с использованием служебного положения, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.

В суде установлено, что в 2016 году предпринимательница осуществляла в Вилючинске в центре путешествий и туризма «Меридиан» субагентскую деятельность по продаже авиабилетов.

С июля по октябрь 2016 года, используя предоставленный агентом доступ к системам бронирования, женщина без ведома граждан возвращала приобретенные ими у нее авиабилеты. По большинству таких билетов вылет приходился на лето 2017 года, поэтому целые семьи потеряли не только деньги, но и возможность вылететь в отпуск. Об аннулировании билетов многие узнали только в аэропорту.

По некоторым клиентам злоумышленница сделала возврат обратных билетов, поэтому, улетев на материк, после отпуска жители Вилючинска столкнулись с не меньшей проблемой. Обратные авиабилеты на Камчатку уже распроданы, даже в салон бизнес-класса.

Всего сотрудница агентства вернула билеты на самолет, купленные 46 жителями Вилючинска. В качестве возврата средств она получила свыше 3 миллионов 300 тысяч рублей, которые обратила в свою пользу, причинив землякам ущерб на указанную сумму.

В судебном процессе подсудимая признала вину частично, отрицая умышленное мошенничество по статье 159 УК РФ.

При рассмотрении дела потерпевшие ходатайствовали о неназначении ей наказания в виде реального лишения свободы, чтобы осужденная могла работать и возмещать гражданам материальный ущерб.

С целью соблюдения прав потерпевших, восстановления социальной справедливости, учитывая количество пострадавших, государственный обвинитель предложил суду назначить женщине наказание в виде лишения свободы условно.

С учетом мнения прокурора суд вынес обвинительный приговор, назначив подсудимой наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 52 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Ирина Петрова











