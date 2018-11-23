В Испании женщина скончалась после того, как отпраздновала день рождения мужа в ресторане, отмеченном мишленовской звездой, сообщает DEITA.RU.

Как пишет Daily Mail, ей стало плохо после того, как она съела грибное блюдо в ресторане RiFF в Валенсии. Дома женщина почувствовала себя плохо, проявились сильные симптомы отравления, а утром она умерла.

Отмечается, что схожие симптомы были и других посетителей ресторана. В том числе у ее мужа и сына. По данным издания, после инцидента ресторан закрыли.

Красный гид Мишлен — один из самых известных и влиятельных из ресторанных рейтингов.



Ирина Петрова