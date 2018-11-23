9 December 2018, 14:52
Женщина попала в неприятную ситуацию, желая угодить друзьям
Source DEITA.RU
В дневное время в полиции Владивостока поступило заявление о краже в одном из супермаркетов в районе Второй Речки, сообщает DEITA.RU. По словам охраны, они задержали женщину, похитившую дорогое вино и конфеты.
Сама гражданка пояснила, что сегодня празднует своей день рождения, но денег на покупки у нее нет. Женщина решила украсть вино и конфеты, так как дома ее ожидали друзья.
Похищенные товары были изъяты, а задержанную гражданку задержали полицейские. По факту кражи проводится проверка.
Игорь Бегунов
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