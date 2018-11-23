В дневное время в полиции Владивостока поступило заявление о краже в одном из супермаркетов в районе Второй Речки, сообщает DEITA.RU. По словам охраны, они задержали женщину, похитившую дорогое вино и конфеты.

Сама гражданка пояснила, что сегодня празднует своей день рождения, но денег на покупки у нее нет. Женщина решила украсть вино и конфеты, так как дома ее ожидали друзья.

Похищенные товары были изъяты, а задержанную гражданку задержали полицейские. По факту кражи проводится проверка.

Игорь Бегунов