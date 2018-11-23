Жительница Самары не смогла похоронить мужа из-за требований работников кладбища и принесла гроб с его телом к зданию регионального правительства, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала отчаявшаяся женщина, с нее потребовали 50 тысяч рублей. Таких денег у матери, одной воспитывающей ребенка, не оказалось. Ей удалось найти более дешевые услуги по захоронению, чем предлагались на кладбище. Однако, пишут Известия, им даже не дали выкопать могилу. Сотрудники правоохранительных органов вмешались, но помочь ничем не смогли.

Отмечается, что на данный момент ни родственников, ни гроба перед зданием правительства нет.



Таисия Масина