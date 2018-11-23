Женщина 1985 года рождения, имеющая при себе документы на квартиру, бесследно исчезла в Приморье, сообщает DEITA.RU.

Она ушла из дома по адресу 2-ая Промышленная, 4 в Уссурийске 16 февраля в 15.30 и до настоящего времени не вернулась.





Женщина одета в тёмно-синий пуховик с белой молнией, синие джинсы, кофту чёрная с белыми полосками, ботинки чёрные (осенние). При себе имела паспорт и документы на квартиру в Спасске-Дальнем.

Пропавшая не выходила на связь с момента ухода из дома. В настоящее время абонент недоступен.



Кому что- либо известно о местонахождение Екатерины, просят позвонить по телефонам: 89247267995 - мама Вера Алексеевна, 89242342079 - сестра Татьяна.

Таисия Масина