Прокуратура Советского района Владивостока провела проверку по жалобе местной жительницы, страдающей онкозаболеванием, сообщили DEITA.RU в ведомстве.

Женщина обратилась с просьбой назначить ей противоопухолевые препараты, имея на руках результаты обследования и рекомендации по лечению, полученные в платной клинике.

Между тем, лечащий врач отказал ей в назначении указанного препарата. Был сделан вывод о неадекватности назначенного лечения заболеванию заявительницы.

Однако женщина имела право получить льготные рецепты на противоопухолевые лекарственные препараты. По результатам проверки профильный департамент края и медицинское учреждение обязали обеспечить ее необходимыми лекарственными препаратами.

Сообщается, что препараты женщина получила.

Михаил Грач