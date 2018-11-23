На Камчатке женщина столкнулась с действиями мошенников, желая приобрести биткоины, сообщает DEITA.RU.

По данным краевого УМВД, в полицию обратилась 33-летняя жительница Петропавловска-Камчатского. Она рассказала, что перевела деньги продавцу криптовалюты. Оказалось, что до этого менеджер рекламного агентства уже зарабатывала на операциях с биткоинами, поэтому без каких-либо опасений договорилась о покупке виртуальной валюты с незнакомой женщиной в интернете.

Женщина сделала несколько переводов со своего счета. Обратилась в полицию она после того, как поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ).

Ирина Петрова