Жительница Хабаровска, которой пришлось купить 11 билетов для своих двух детей-инвалидов, получила компенсацию, сообщает DEITA.RU.

Напомним, ранее стало известно, что мать-одиночку заставили купить 11 билетов на рейс "Курган-Москва" авиакомпании UTair. Оба мальчика не могли передвигаться самостоятельно и нуждались в большем пространстве на борту. Один из них был на носилках, а второй - в гипсе.

Председатель Хабаровского отделения «Российского детского фонда» Елена Суркова рассказала, что после того, как история получила большую огласку в СМИ и соцсетях, материальную помощь женщине предложила одна из городских компаний. Семье полностью компенсировали потраченные средства.

В авиакомпании, к слову, заявили, что женщина должна была заранее обратиться по поводу того, что ее семье необходимо больше мест для того, чтобы получить какую-либо помощь.

Ирина Петрова