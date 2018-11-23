Во Владивостоке прокуратура защитила права женщины, у которой была выявлена онкология, на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали специалисты прокуратуры Советского района, жительница города обратилась в профильное медицинское учреждение города с просьбой назначить ей противоопухолевые препараты, имея на руках результаты обследования и рекомендации по лечению, полученные в платной клинике. Однако лечащий врач отказал ей в назначении указанного препарата.

В ходе экспертных исследований, проведенных страховой организацией, выявлены дефекты в оказании медицинской помощи должностными лицами медучреждения при назначении лечения. Так, например, был сделан вывод о неадекватности назначенного лечения заболеванию заявительницы.

Учитывая, что в соответствии с действующим законодательством онкологическое заболевание включено в перечень категорий заболеваний, при котором граждане бесплатно обеспечиваются необходимыми лекарственными средствами, заявительница имела право получить льготные рецепты на противоопухолевые лекарственные препараты.

Так как необходимые препараты не были назначены заявителю, она была вынуждена за счет собственных средств приобретать дорогостоящие лекарственные средства.

Прокуратурой района было направлено исковое заявление в интересах заявителя к департаменту и медицинскому учреждению о возложении обязанностей выписать рецепт, обеспечить назначенными лекарственными препаратами, взыскании в пользу заявителя денежных средств, затраченных на приобретение лекарственного препарата в размере около 500 тысяч руб.

В ходе рассмотрения гражданского дела ответчиками в добровольном порядке исполнены требования прокуратуры района в части выдачи рецепта и бесплатного обеспечения лекарственными препаратами.

Решением Советского районного суда Владивостока удовлетворены требования о взыскании с медицинского учреждения денежных средств, затраченных заявителем на приобретение лекарственных препаратов в размере порядка 500 тысяч руб.

Ирина Петрова