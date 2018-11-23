В Приморье по подозрению в совершении преступления задержана жительница поселка Ливадия, сообщает DEITA.RU.

По информации краевого МВД, ранее в полицию с заявлением о краже мобильного телефона и цепочки обратился 61-летний житель поселка. Сумма причиненного ущерба составила порядка 30 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, накануне к нему в гости приходила знакомая. Пропажу обнаружили после ее ухода.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 26-летнюю местную жительницу, у которой уже была судимость за имущественные преступления. В отделе полиции она призналась в совершенном преступлении.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ирина Петрова