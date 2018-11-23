На Камчатке вынесен приговор 30-летней жительнице Паланы, которая дважды причинила тяжкий вред здоровью своему сожителю, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.

В суде установлено, что 13 января 2019 года днем женщина ударила ножом в живом своего сожителя, с которым они живут вместе порядка 10 лет, за то, что он оскорбил ее и схватил за волосы во время застолья.

Затем она отнесла нож на кухню, смыла с него кровь и положила на место. Через 15-20 минут, увидев лужу крови под лежащим на полу сожителем, поняв, что причинила ему серьезную рану и вызвала «Скорую».

До приезда медицинских работников злоумышленница протерла тряпкой кровь под раненым, взяла в руки молоток и пригрозила сожителю. Медикам женщина сказала, что он пришел домой с ранением и кто его ударил ножом, она не знает.

Все это время в квартире находились несовершеннолетние дети женщины (14 и 7 лет) и пришедшие к ним в гости местные ребятишки. Когда раненый мужчина кричал, корчась от боли, они вышли из комнаты, некоторое время наблюдали за происходящим. Все дети сильно испугались, выбежали из квартиры, а самый младший 7-летний мальчик забежал в комнату, спрятался под одеялом и вышел только после приезда сотрудников полиции.

Отмечается, что в декабре 2016 года произошла аналогичная ситуация, но тогда женщина ударила потерпевшего ножом дважды. В марте 2017 года по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ суд приговорил её к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. К моменту совершения нового преступления судимость была погашена.

В этот раз при наличии смягчающих обстоятельств в виде несовершеннолетних детей и признания вины суд приговорил жительницу Паланы к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Постановлением Тигильского районного суда дети осуждённой переданы в социальное учреждение до назначения им опекуна в установленном порядке.

В 2018 году в связи с тем, что осуждённая мать не исполняла родительские обязанности по воспитанию двух своих детей и продолжала злоупотреблять спиртными напитками, органы опеки поселка Палана обращались в суд с ходатайством о лишении её родительских прав. В удовлетворении ходатайства суд отказал.

Ирина Петрова