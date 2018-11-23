Во Владивостоке перед судом предстанет местная жительница, которую обвиняют в совершении шести преступлений, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Советского района.

Как считает следствие, с октября по декабрь 2018 года фигурантка под обманным предлогом проникала в жилище потерпевших, отвлекала их внимание и тайно похищала имущество.

Так, например, она попросила у потерпевшей воды, сказав, что брат, который якобы живет в соседях, отсутствует дома. В других случаях злоумышленница просила листок с карандашом под предлогом написать записку своей матери.

Выбирая моменты, когда потерпевшие отвлекались, она совершала кражи. Так было похищено порядка 41 тысячи рублей и иное имущество (в том числе норковый полушубок) на общую сумму 33 тысячи рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Ирина Петрова