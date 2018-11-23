Благовещенск сегодня богат на серьезные ДТП, сообщает DEITA.RU.

Не успели местные жители оправиться от самого длинного за последнее время "паравозика" из пяти авто, как новая жесткая авария потрясла общественность.

Происшествие зафиксировано на Новотроицком шоссе,рядом с поворотом на 5-ю Стройку. Очевидцы сняли случившееся на видео. Обломки машин покрыли всю поверхность дороги. Автомобили получили сильные повреждения.

Известно, что погиб человек, остальные обстоятельства происшествия выясняются.

Таисия Масина