В ночь на субботу, 9 февраля, в Дальнегорске в результате дорожно-транспортного происшествия погиб молодой человек, сообщает DEITA.RU. Авария случилась в районе остановки Дамбуритовой.

Как утверждают свидетели, поздно ночью два молодых человека подзарядились алкоголем, но, видимо, этого им было мало, и парни решили поймать заряд адреналина.

Nissan на большой скорости летел по улицам города, но водитель не справился с управлением и начал кувыркаться по дороге. Его сальто смог остановить только припаркованный на обочине микроавтобус. В результате ДТП один из молодых людей погиб на месте. Свидетели аварии узнали в погибшем работника «Гиперавто».





На место трагедии прибыли сотрудники ДПС. Причины смертельного ДТП еще предстоит выяснить.

Екатерина Брязгунова